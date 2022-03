ITC du 11 mars 2022 en avance - Souleymane et Deva responsables de l'accident

Souleymane et Deva avouent à Antoine être responsables de l’accident de Stéphane aux Marais. Souleymane conduisait et n’a rien pu faire pour l’éviter. Ils se sont enfuis pour protéger Deva à cause de ses faux papiers... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.