Les révélations de Marta - ITC du 11 octobre en avance

Marta raconte son secret à Rose et Antoine. Ils cherchent à comprendre comment tout ça s’est passé pour elle et surtout pourquoi elle a abandonné Naël dans la serre. Ne risque-t-elle pas de changer encore d’avis ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.