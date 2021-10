Théo sous le choc - ITC du 12 octobre en avance

Après les révélations de Marta, Théo est dévasté de ne pas avoir été mis au courant plus tôt. Il en parle avec sa famille mais chacun n’a pas vraiment le même avis et particulièrement Emmanuel qui s’oppose catégoriquement à la décision de Théo. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.