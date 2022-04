ITC du 13 avril 2022 en avance - Théo et Marta vont avoir un enfant ?

Ils viennent à peine de se remettre ensemble et Marta parle déjà d'enfant avec Théo. Elle est très pressée et ne veut pas perdre une minute. Et même s'il n'est pas de cet avis, Théo accepte pour ne pas faire de problème...