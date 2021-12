Eliott trompe Greg ? - ITC du 13 décembre en avance

Greg tourne en rond et est furieux depuis les révélations de Célia au sujet d’Eliott et de son prétendu amant. Jasmine ne croit pas à cette histoire et cherche à le rassurer. Mais rien n’y fait, Greg n’a pas de nouvelles d’Eliott et imagine le pire. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.