Les binômes sélectionnés sont... - ITC du 13 janvier en avance

L’heure est arrivée pour le chef Sarran d’annoncer les binômes sélectionnés pour la finale du concours de la meilleure école de cuisine ! Le suspense est à son comble... L’équipe de Louis et Enzo sera opposée à celle du Chef Teyssier et Maxime. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.