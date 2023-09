ITC du 13 septembre 2023 en avance - Rose sur la touche

Alors qu’Anaïs est en pleine interview, la Cheffe Clotilde Armand vient à son secours. Il faut dire que les rumeurs de romance entre elle et le Chef Teyssier vont bon train et commencent à dépasser le cadre même de l’institut. Tout le petit monde de la gastronomie veut savoir. Excédée, Anaïs quitte avec fracas l’interview. Antoine Myriel s’entretient avec Olivia, lui proposant de remplacer son ex, Rose, en tant que cheffe du master… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.