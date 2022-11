ITC du 14 novembre 2022 en avance - Charlène a-t-elle risqué sa carrière ?

Teyssier n’arrive pas à redescendre depuis la bombe que Charlène a lâché devant tous les grands chefs de la gastronomie. Constance et Emmanuel s’inquiètent de la réputation de leur fille. En cuisine, Lionel et Tom lisent à haute voix les messages que “Flow” et “MadMan” se sont échangés mais, Louis débarque... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.