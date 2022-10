ITC du 14 octobre 2022 en avance - Axel prend la place de Théo !

Rien ne va plus entre le père et le fils Teyssier. Emmanuel décide alors de prendre Axel en tant que second. Mais, Axel n’est pas à l’aise avec cette situation... Et, ça se ressent dans sa pâtisserie. Il doit se ressaisir. Théo est plus que remonté contre son père. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.