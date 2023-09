ITC du 14 septembre 2023 en avance - Teyssier bientôt remplacé ?

Constance, fraîchement de retour de sa formation d'ostéopathie, discute de LA rumeur avec Marc Leroy, nouveau prof de l’institut. Il lui confie que le comportement de Teyssier a beaucoup changé sans que l’on apprenne pourquoi (Mais nous, on sait !). Surpris par le principal intéressé, Leroy coupe court. En salle, Bérénice (La demi-soeur de Constance et la belle-sœur de Teyssier, on reste en famille) se prépare à une nouvelle mise à l’épreuve en service… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.