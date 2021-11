Une enquête est ouverte pour l'accident de Simony - ITC du 15 novembre en avance

Après la chute de Simony dans les escaliers, une enquête est ouverte à l’Institut. Le gendarme découvre les accusations d’agression à l’encontre de Simony et cherche à en savoir plus. La piste criminelle n’est pas exclue… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.