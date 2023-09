ITC du 15 septembre 2023 en avance - Thibault sur le point de percer LE secret

Thibault s’interroge sur l’altercation entre Anaïs et Teyssier, la veille, et se confie à David. Le secret du Chef Teyssier semble sur le point d’être percé…Dans le parc de l’institut, Billy est encore confrontée à son expérience passée sur l’application “Paradise” (on se souvient tous du drama avec Louis, il y a quelques mois, on n’a pas besoin de vous le rappeler) lorsqu’elle croise Malik, un ancien abonné. Elle s’inquiète que la nouvelle promotion apprenne son passé sulfureux… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.