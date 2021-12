Maxime a un plan - ITC du 16 décembre 2021 en avance

Teyssier est remonté. le plat présenté par Maxime et son équipe est un échec. Et pour cause, il manque un ingrédient et Eliott n'arrive pas à les aider... Mais c'est sans connaître la pugnacité de Maxime. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.