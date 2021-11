Olivia apprend le pire sur Simony - ITC du 16 novembre en avance

Olivia n’arrive toujours pas à croire à toutes les accusations sur Simony. Elle s’en prend à Célia et l’accuse de l’avoir tué. Pour se défendre, Célia lui raconte comment tout cela est arrivé. Mais Olivia ne peut s’empêcher de minimiser les faits. Célia est démunie et ne sait plus quoi faire pour qu’elle entende sa vérité ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.