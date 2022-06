ITC du 17 juin 2022 en avance - Ambre responsable du sort des 1ère année ?

Ambre est complètement démotivée au point qu’elle ne peut plus continuer de passer les examens. Elle culpabilise et se sent responsable de la situation des autres 1ère année qui viennent de se faire virer. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.