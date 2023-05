En savoir plus sur Agustin Galiana

Au Double A, la guerre est déclarée entre Théo et Lisandro. Il est prêt à tout pour récupérer Anaïs. Théo se sent menacé. De leur côté, Solal et Rose sont de plus en plus complices en cuisine... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.