Jérémy sur le point de se dénoncer - ITC du 17 novembre en avance

Jérémy ne supporte plus de savoir Célia en garde à vue. Il se sent coupable et ne veut pas rester sans rien faire. Il veut se dénoncer pour la libérer. Mais sa mère essaie de l’en dissuader, elle ne veut pas qu’il sacrifie sa vie. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.