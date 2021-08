Greg et Eliott, ils l'ont fait ! - ITC du 18 août 2021 en avance

Claire ne supporte plus les manigances de son fils et lui fait savoir. En revanche, du côté Greg / Eliott, tout semble s'arranger. Ou presque ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.