ITC du 18 avril 2022 en avance - Marta révèle enfin toute la vérité

Teyssier, Lisandro et Claire sont réunis pour le conseil de discipline de Marta et Charlène. Ils ont toutes les preuves qui accusent Marta. Elle ne peut plus reculer et avoue enfin toute la vérité. Du vol chez Célia, à la chambre froide en passant par les menaces... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.