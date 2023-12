ITC du 18 décembre 2023 en avance - Le vœu de Kelly

À l'approche du repas de Noël, le stress monte pour Salomé ! Elle peut compter sur le soutien de Gaëtan. Du côté de Kelly, la situation est compliquée avec son père... Anaïs a l'air d'en savoir plus... et pour cause, elle a volé son vœu sur le sapin du Double A ! Quelles conséquence aura cette intrusion ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.