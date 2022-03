ITC du 18 mars 2022 en avance - Souleymane et Eliott en danger

La grève de la faim de Souleymane et Eliott devient très dangereuse pour leur santé. Mais pour eux, il est hors de question de céder si près du but et de se faire hospitaliser. Rien ni personne ne peut les faire changer d’avis. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.