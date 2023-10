ITC du 19 octobre 2023 en avance - Jusqu'où ira David ?

En salle, David se montre plus déterminé que jamais ! Léonard ne manque pas de lui rappeler le niveau de sa prédécesseuse... Qui n'est autre que Deva. À l'internat, Vic et Maya se réveillent. Elles découvent face à leur lit : une chaise et une assiette entamée. Qui les espionne quand elles dorment la nuit ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.