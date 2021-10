Jasmine dévoile tout - ITC du 19 octobre en avance

Jasmine raconte les premiers jours de Naël à Rose et Marta. Elle est la plus sincère possible et leur montre tout un tas de preuve de son accouchement, photos, bracelet de naissance … Mais pourquoi l’a-t-elle abandonné subitement dans la serre ? Et comment a-t-elle fait pour garder son secret aussi longtemps ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.