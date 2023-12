ITC du 1er janvier 2024 en avance - Le corps professoral de l'institut a une annonce à faire !

Les étudiants de l'institut sont victimes d'une restriction de chauffage. C'était déjà difficile de travailler un jour férié, mais ça risque d'être encore plus dur qu'ils ne l'avaient prévu... Le corps professoral a une annonce à faire. La Cheffe Armand et le Chef Leroy présentent un nouveau module... plein de surprises et d'aventures ! Qui intégrera "La Cuisine de l'Extrême" ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.