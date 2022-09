ITC du 2 septembre 2022 en avance - Entre Hortense et Vic, c'est la guerre !

C’est officiel, Vic intègre l’Institut pour le bon ! Cette nouvelle n’enchante pas Hortense qui met en garde Billie et Samia. Mais les nouvelles amies de Vic prennent son parti et la défendent bec et ongles. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.