ITC du 20 novembre 2023 en avance - L'enfant de Rose ?

Rose décide de suivre son intuition et tente le tout pour le tout ! La directrice de master est même prête à dépasser les limites de la loi... Clotilde est inquiète. Dévouée à son fils, Jasmine délaisse de plus en plus l'institut... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.