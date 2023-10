ITC du 20 octobre 2023 en avance - David est sous pression...

David est préoccupé... Son nouveau rôle de maître d'hôtel est plus difficile qu'il ne l'imaginait ! Il en devient distant avec Deva... En cuisine, Maya et Vic sont complètement à côté de la plaque. Elles ne dorment plus la nuit, depuis cette histoire de pervers dans leur chambre... Olivia les pousse à en parler à M. Myriel ! Ont-elles affaire à un blageur ou doivent-elles vraiment se faire du soucis ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.