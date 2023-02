ITC du 21 février 2023 en avance - Ethan est tourmenté par son passé...

A l'Institut, le comportement d'Ethan intrigue Axel et Solal. Il a surpris une conversation entre sa mère et Teyssier. Depuis, il remet en question ses origines. En cuisine, entre Olivia et les étudiants, tout roule comme sur des roulettes. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.