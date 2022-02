, ou En savoir plus sur

Anaïs a pris sa décision et décide de quitter Lisandro. Il tente de la raisonner mais rien ne peut la faire changer d’avis. Ils ne se comprennent plus et ne sont visiblement plus sur la même longueur d’onde... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.