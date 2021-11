Les complexes de Charlène resurgissent - ITC du 22 novembre en avance

Charlène fait une obsession sur son apparence et les commentaires sur sa dernière photo Instagram n'arrangent rien. Elle a toujours été complexée par ses yeux et son regard. Louis et son frère n'arrêtent pas de la rassurer mais rien n'y fait, elle ne voit que ça !