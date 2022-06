ITC du 24 juin 2022 en avance - Célia révèle son secret à Théo !

Le résultat de l’épreuve de Célia et Charlène est catastrophique. Théo doute de Célia et est persuadé qu’elle cache quelque chose. Elle lui révèle ce qu’elle a fait pour faire tomber Charlène et se venger... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.