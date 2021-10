Greg apprend une nouvelle déroutante - ITC du 25 octobre en avance

Greg n’y croyait pas, mais Jasmine lui a pourtant assuré qu’il était le père de Naël. Il attend maintenant les résultats officiels du test de paternité… Et il s’avère positif ! Greg est véritablement le père de Naël et visiblement ça ne le réjouit pas ! Il ne veut pas y croire, pour lui ce n’est pas possible. Il ne veut pas reconnaitre son enfant. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.