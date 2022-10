ITC du 26 octobre 2022 en avance - Vic a drogué sa sœur et Zacharie...

Au double A, Théo fait un aveu à Samia et Billie. Vic est à l’origine de la drogue retrouvée dans le dessert de Mehdi. A cause d’elle, Hortense et Zacharie ont fait un gros bad trip. Théo est partagé entre le fait de la protéger ou de la dénoncer... Il y a de la tension dans l’air entre Laetitia et Rose ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.