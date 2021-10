Les Delobel de retour à l'Institut - ITC du 26 octobre en avance

Elliot a appelé secrètement les parents de Greg pour l'aider à prendre une décision au sujet de Naël. Greg est surpris et en veut toujours beaucoup à ses parents. Il ne veut plus rien avoir à faire avec eux. Pas sûr que les Delobel lui soit d'une grande aide…