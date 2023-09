ITC du 27 septembre 2023 en avance - Lionel met de l'huile sur le feu...

Les tensions entre Kelly et Lionel ne se sont toujours pas apaisées… Et quand elle le croise au potager, elle se rend compte qu’ils ont prévu de cuisiner le même ingrédient : le choux romanesco… Le jeune chef continue de faire savoir à Kelly qu'elle n’a pas le niveau pour une compétition de cette envergure ! Dans le jardin de l'institut, Olivia accueille…. Claire ! Elle est de retour ! Son fils, Louis, est toujours en garde à vue pour l'empoisonnement d’Auguste Armand… La Cheffe Guinot se sent impuissante… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.