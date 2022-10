ITC du 28 octobre 2022 en avance - Objectif atteint pour Théo !

Au double A, Théo prépare son menu d’Halloween. Il rassemble les membres du cercle. Ambre et Samia goûtent ses préparations. Et, il s’est surpassé ! Tout ça, c’est grâce au cercle... l’esprit d’entraide. De son côté, David étonne Deva. Il a passé une soirée plus qu’arrosée et pourtant, il est carrément en forme ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.