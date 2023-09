ITC du 28 septembre en avance - Lionel bientôt sur la touche ?

Au sein de la brigade de Kelly, Carla a vite été remplacée par Malik… On dirait que le jeune chef se débrouille pas trop mal… Zacharie Landiras semble plus ou moins convaincu par cette brigade ! Malik montre beaucoup d'intérêt pour sa cheffe de brigade… Qu'en pensera Ambre ? En salle, Léonard et Maya sont distraits… La jeune femme s’apprête à célébrer ses 17 ans ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.