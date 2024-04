ITC du 29 avril 2024 en avance - Quelle sera la décision de Constance ?

Emmanuel est décidé à se faire pardonner et attend sa bien-aimée, un bouquet de tulipes à la main. Il n'est pas reçu comme il l'imaginait ! Il demande pardon. Constance n'a plus la force et lâche les armes... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.