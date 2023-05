ITC du 29 mai 2023 en avance - Hortense gravement malade ?

En cuisine, Hortense fait face à ses vieux démons et termine par s'effondrer. Elle avoue à sa mère être retombée dans ses vieux travers : ses troubles du comportement alimentaire... David et David fêtent six mois d'amour... Une première pour David ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.