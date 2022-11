ITC du 29 novembre 2022 en avance - La découverte choquante de Greg !

A l’Institut Auguste Armand, les tensions ne s’apaisent pas entre Greg et Eliott. De son côté, Greg a fait une découverte choquante au sujet de Jude... Entre Clotilde et Joachim, c’est terminé ! Rose prend très à cœur cette histoire et lui demande des explications... Elle le met à la porte ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.