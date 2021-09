Et si tout cela était une mise en scène ? - ITC du 29 septembre 2021 en avance

Constance rejoint Maxime pour le rassurer de l’état de santé d’Ambre après sa tentative de suicide. Il se questionne et se confie à Salomé, et si tout cela était une mise en scène pour lui nuire ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.