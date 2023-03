ITC du 3 avril 2023 en avance - Teyssier découvre LA plus grosse trahison d'Auguste Armand

Teyssier est au plus bas depuis les révélations de Clotilde. 5 ans plus tard, il reçoit un couteau dans le dos. Constance et Théo tentent de le faire relativiser. Mais, pour Teyssier, cette trahison ne passe pas. Il n'a plus qu'un objectif : être élu Directeur pour ensuite licencier Clotilde. Anaïs, de son côté, intègre la coloc... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.