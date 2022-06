ITC du 3 juin 2022 en avance - Constance de retour chez elle, mais à quel prix ?

Le chantage de Teyssier a fonctionné et a contraint Constance à revenir à la maison. Elle en veut toujours énormément à son mari et ne se cache même plus pour voir Zacharie... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.