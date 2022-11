ITC du 3 novembre 2022 en avance - Billie envoie des vidéos d’elle dénudée...

Samia et Vic découvrent que Billie est inscrite sur une application de rencontre "paradise" sur laquelle elle fait des photos et vidéos sexy. Les filles ne comprennent pas le choix de Billie. Mais, elle explique que ça lui permet de s’assumer et d’accepter son corps... Au restaurant éphémère, Charlène est aux petits soins avec son fiancé Louis. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.