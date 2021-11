Deva balance Ambre - ITC du 3 novembre en avance

Deva et Ambre sont convoquées dans le bureau d’Antoine pour s’expliquer. Ambre se défend et promet de rien avoir fait pour que Deva quitte la Masterclass. Mais Deva prétend le contraire pour protéger son secret… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.