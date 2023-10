ITC du 30 octobre 2023 en avance - Léonard bientôt dans les griffes de Duchesnay ?

Léonard s’émerveille de rejoindre l’aventure Duchesnay ! Il se confie à Maya, sous les yeux pétris de Deva… Elle tient à mettre en garde Léonard. Kelly, Lionel et Lizzie préparent la soirée d’Halloween ! Tim et Thibault se mêlent à eux. Lionel est le plus flippé de tous… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.