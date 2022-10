ITC du 31 octobre 2022 en avance - Le chantage d’Enzo à Teyssier !

A l’Institut Auguste Armand, Teyssier continue son enquête sur le cercle et, plus précisément, le cercle en dehors de l’Institut. Il compte sur Enzo pour lui fournir un maximum d’informations : Qui en fait partie ? Comment ça fonctionne ? Teyssier veut tout savoir sur le réseau culinaire le plus influent de France ! Mais, Enzo a une condition : s’il l’aide, Teyssier doit virer Vic de l’Institut. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.