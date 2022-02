, , ou En savoir plus sur

Kelly et Salomé sont mortes d’inquiétude pour Laëtitia. Elle est anéantie depuis sa violente dispute avec Clotilde. Elle se sent coupable de sa fausse-couche et pense avoir tué son bébé... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.