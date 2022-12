ITC du 5 décembre 2022 en avance - Le coup monté de...

Terreur à l'Institut : Jude s’est fait humilier devant les professeurs et les élèves. Et pour couronner le tout, une vidéo à son sujet circule sur les réseaux sociaux. Eliott prend la défense de Jude face aux moqueries de Greg et Jasmine. Pour Eliott, quelqu’un a trafiqué le siphon de Jude... De con côté, Kelly est décidée à renouer avec son père. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.