ITC du 5 juillet 2022 en avance - Constance laisse une nouvelle chance aux 1ère année

Les 1ère année ne lâchent rien et obtiennent une seconde chance pour repasser leur examen. Cette fois-ci, Constance est dans la confidence, elle pourra éloigner Teyssier de l’Institut plus facilement et tout en restant en contact avec Antoine ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.